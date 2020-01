Pil. Salvini, Italia ferma, dato peggiore degli ultimi 7 anni. E per Renzi 0,3%, è un numero devastante

Agenpress – “I dati economici di oggi sono altrettanto problematici, con il Pil con il più forte calo da 7 anni a questa parte”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. “L’Italia è ferma, anche da questo punto di vista c’è qualcuno che non sta facendo quello che deve”, ha commentato Salvini, al termine del Consiglio federale del partito, dopo aver criticato l’esecutivo sull’emergenza Coronavirus.

“Dati ufficiali Istat: economia italiana ferma e calo del Pil peggiore degli ultimi 7 anni. Chi avvisa Conte, Renzi e Zingaretti?”.

Anche per lo stesso Renzi il pil allo , una sconfitta netta rispetto anche alla previsioni, un tre a zero in casa. La situazione è molto complicata e le vicende internazionali, dalla Cina ai dazi alla Libia, rischiano di peggiorare il quadro. Bisogna cambiare passo subito a cominciare dallo sblocco dei cantieri con #ItaliaShock. Ne parliamo domani a Cinecittà all’Assemblea di Italia Viva. Darsi una mossa, subito”.