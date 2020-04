Coronavirus. 73 medici morti. Ue rinvia di un anno norme su dispositivi

Agenpress – Altri dei medici hanno perso la vita per l’epidemia di Covid-19. Sono Riccardo Paris, cardiologo, e Dominique Musafiri, medico di famiglia. Il totale dei medici deceduti, ai apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), sale a 73.

Come annunciato lo scorso 25 marzo, la Commissione europea ha adottato una proposta per rinviare di un anno la data di applicazione delle nuove norme sui dispositivi medici per dare priorità alla lotta contro la pandemia di coronavirus.

L’entrata in vigore del regolamento, varato tre anni fa in seguito a uno scandalo in Francia, è prevista per maggio. Prevede procedure più rigorose per l’autorizzazione di dispositivi medici, procedure che però in questo momento potrebbero creare problemi per le forniture di alcuni di questi dispositivi indispensabili per affrontare l’emergenza sanitaria.