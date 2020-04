Coronavirus. Foad Aodi(Amsi). Aumento del 30% patologie vertebrali, articolari da lavoro a domicilio, sedentarietà , sovrappeso e stress

Agenpress – L’Associazione medici di origine straniera in Italia(Amsi) ,l’Unione Medica Euro Mediterranea (UMEM) e il Movimento Internazionale Transculturale Inter professionale Uniti per Unire(UxU) continuano il loro impegno a livello internazionale con iniziative a favore di tutti grazie all’ #EsercitoBianco e tramite lo #SportellOnline Amsi e le numerose conferenze e dirette Facebook sulle pagine di comunità,associazioni di medici e professionisti della sanità con domanda e risposta da parte dei nostri esperti con numerosi gruppi Whatsapp di medici di famiglia, specialisti ed esperti per il monitoraggio della situazione dei pazienti sintomatici, asintomatici ,tamponi e sintomi da patologia di coronovirus come quelli del sistema nervoso centrale e l’apparato digerenti

“Da tutte queste attività e consulenze gratuite e confronto con esperti stanno emergendo numerose novità e richieste dichiara il Fondatore di Amsi e UMEM Foad Aodi,Fisiatra e Direttore Sanitario Gruppo Polispecialistico internazionale;

1-In aumento del 30% le patologie vertebrali,articolari,muscolari e tendinee dovute da eccessiva sedentarietà ,lavoro a domicilio con numerose ore davanti al computer con stress maggiore di quello accumulato durante il lavoro in ufficio;

sovrappeso per scarsa attività sportiva ,sedentarietà,stress ed assunzione di cibo in modo irregolare;

3-aumento delle consulenze otorinolaringoiatriche e oculistiche per disturbi da cervicalgia associata a Cefalea e Vertigini per eccesso di utilizzo di Computer e cellulare.

Per queste considerazioni è attivo il servizio di consulenze gratuite in Fisiatria e per le altre patologie correlate per consigliare e prevenire le patologie vertebrali e articolari maggiormente riscontrate in questa emergenza;In aumento le Cervicalgie ;Dorsalgie ; Lombosciatalgie ;sindromi da conflitto della spalla ;Epicondilite, tendinopatie e patologie muscolari invece in diminuzione le gonalgie ,Coxalgie e patologie del piede ,fascite e tallonite per il riposo forzato . Noi consigliamo di eseguire esercizi che rilassino la muscolatura e mantenere in movimento colonna e articolazioni e assumere posizioni e postura corretta nel lavoro a domicilio senza stress e di pulire spesso il computer ed il cellulare.