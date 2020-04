Torino. Mons. Nosiglia. Sabato Santo, ore 17,00, venerazione della Sacra Sindone sui social

Agenpress – “L’amore che Gesù ci ha donato è più forte di ogni sofferenza, di ogni malattia, di ogni contagio, di ogni prova e di ogni scoraggiamento”.

Così l’arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia, custode pontificio della Sacra Sindone, annuncia in una breve video conferenza la straordinaria venerazione della Sindone.

“Sabato santo, nel pomeriggio dalle 17 in avanti, presiederò una lunga preghiera davanti alla Sindone un tempo di contemplazione che renderà disponibile a tutti nel mondo intero il Sacro Telo”.

Il lenzuolo che secondo la tradizione ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro, resterà nella teca in cui è normalmente custodita, ma potrà essere contemplato da tutto il mondo. Le piattaforme che renderanno disponibili la diretta raggiungeranno infatti l’intero Pianeta.

“Migliaia e migliaia di messaggi da anziani, giovani, adulti, sani, malati per chiedermi che nel momento di grave difficoltà che stiamo attraversando si possa pregare durante questa Settimana Santa davanti alla Sindone, per chiedere a Cristo morto e risorto la grazia di vincere il male, come ha fatto nella sua Croce, confidando nella bontà e nella misericordia di Dio”.

“Ho accolto volentieri la richiesta e grazie alla tv e ai social, questo tempo di contemplazione renderà disponibile l’immagine del Sacro Telo al mondo intero. Più forte è l’amore, questo è l’annuncio pasquale che la Sindone ci porta a rivivere e che ci riempie il cuore di riconoscenza e di fede”.