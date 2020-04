Coronavirus. Lombardia. Calo contagi. Fontana, chiarezza su Pio Albergo Trivulzio

Agenpress – Frena il contagio da Coronavirus in Lombardia: lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa. Sono in tutto 52.325 i positivi (+791, quindi ben meno dei 1089 del giorno precedente). In terapia intensiva i ricoverati sono 1.305, dunque 38 meno di ieri, i ricoverati non in terapia intensiva 11.833 (-81), mentre il numero dei morti sale a 9.484 (+282). Un dato, anche quello dei decessi, che “cresce sempre meno”.

La Regione Lombardia farà “tutta la dovuta luce su questa situazione, credo che sia necessario indagare, valutare e capire se ci sono state delle responsabilità, la commissione è finalizzata proprio per questo, per capire se è successo qualcosa”, ha spiegato il Governatore lombardo Attilio Fontana a proposito del caso del Pio Albergo Trivulzio di Milano. La Regione, ha chiarito Fontana, “che in quell’istituzione contribuisce col Comune di Milano alla nomina dei vertici”, ha deciso, appunto, di “istituire una commissione per valutare con attenzione le cose che vengono contestate e che si leggono sui giornali”. Fino a che “non ci sarà la prova di ciò che è successo – ha concluso il Governatore – non si possono trarre conclusioni”.