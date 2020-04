Coronavirus, Salafia (M5S): Die Welt vergognoso, Italia combatte ogni giorno contro mafie

Agenpress. “Il governo tedesco prenda le distanze dal quotidiano #DieWelt e dal suo articolo vergognoso. In Italia combattiamo ogni giorno contro la criminalità organizzata, con giudici eroi in prima linea e con una legislazione antimafia tra le più avanzate. Affermazioni del genere sono inaccettabili, la commissione Antimafia è sempre al lavoro per battere le mafie.”

Così in un post su Facebook Angela Salafia, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia e Commissione Antimafia, in merito all’articolo del quotidiano tedesco di stampo conservatore Die Welt, secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei.