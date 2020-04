Coronavirus: Carfagna, su patrimoniale Governo fermi caos maggioranza

Agenpress. “Se la maggioranza pensa di introdurre una patrimoniale lo dica subito, e chiaramente. Altrettanto chiaramente, da sempre, noi diciamo di no a qualsiasi nuova tassa, a maggior ragione in una fase in cui tutti stanno già pagando i costi dell’emergenza”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“I deputati dem oggi propongono un surrettizio ‘contributo di solidarietà’ dicendo di muoversi ‘in piena sintonia con il partito’. Quindi anche Zingaretti è d’accordo? E anche il ministro Gualtieri, che da qualche settimana è iscritto a quello stesso gruppo parlamentare? Il virus delle tasse si sta propagando all’interno della maggioranza e nessuno dei partiti che ne fanno parte può ritenersi immune, non finché sostiene questa compagine”, sostiene la presidente di ‘Voce Libera’.

“È il caso che il governo fermi sul nascere questa discussione. L’effetto di queste dichiarazioni ondivaghe è devastante per l’economia italiana, crea incertezza tra i cittadini già preoccupati per l’emergenza sanitaria e per la crisi economica. Anziché inaugurare l’ennesimo dibattito sulla patrimoniale – conclude Carfagna – il governo acceleri i tempi per la concessione di crediti garantiti alle imprese, o rischia un nuovo buco nell’acqua dopo i ritardi drammatici dei famosi 600 euro alle partite Iva, ancora non arrivati ai richiedenti”.