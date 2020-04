Morani, verso norma anti speculazioni prezzo mascherine

Agenpress. Bene per il Codacons la norma contro le speculazioni sui prezzi di mascherine e altri Dpi annunciata da Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico.

“Siamo a favore di misure che blocchino le speculazioni, purché gli effetti della norma siano retroattivi in modo da punire chi, in queste settimane, ha lucrato sul coronavirus – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ad oggi decine di Procure della Repubblica in tutta Italia stanno indagando sui prezzi di mascherine e altri prodotti igienico-sanitari grazie alla raffica di esposti presentati a partire dalla fine di febbraio dal Codacons, ma non basta e c’è chi, ancora oggi, specula sulle paure degli italiani”.

“Per tale motivo è necessario imporre limiti stringenti ai ricarichi dei prezzi ritenuti leciti, per non correre il rischio con tale misura di legittimare aumenti speculativi, ed estendere l’ambito di applicazione della norma ad altri prodotti che in queste ultime settimane hanno subito rincari vertiginosi, dagli alimentari ai prodotti per la cura del corpo e il fitness” – conclude Rienzi.