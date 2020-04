Rai, Daniela Santanchè (Fd’L): non c’è equilibrio, serve trasparenza

Agenpress. “Ormai c’è spazio solo per i Dem, gli Italiani meritano di avere un servizio pubblico più equilibrato che dia spazio a tutti, non solo ai “soliti ignoti” di cui ormai abbiamo le tv invase, gli Italiani hanno il diritto di conoscere la verità e non le favole che racconta un premier non eletto dal popolo e che si erge a capo di partito!

Domani alle 16 via Skype alla commissione informale di vigilanza parleremo proprio di pluralismo”.

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli D’Italia).