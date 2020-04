Usa 2020. Obama sostiene Biden, “ha esperienza per guidarci in momento buio”

Agenpress – Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Wisconsin, tenutesi la scorsa settimana nonostante l’emergenza coronavirus. Lo riferiscono i media Usa. Con il 94% dei voti scrutinati, l’ex vicepresidente e’ al 63,4% contro il 31,3% del senatore Bernie Sanders.

Barack Obama gli ha dato il suo endorsement parlando in un video postato sui social: “ha esperienza per guidarci in uno dei momenti più bui. Sa come lavorare con gli alleati. Ora è il momento di lottare per quello in cui crediamo”.

“Scegliere Joe come mio vice è stata una delle migliori scelte che abbia mai fatto ed è diventato un amico stretto. Credo che Joe abbia tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente ora”.

“Sono orgoglioso di dargli il mio appoggio, credo che Joe abbia tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente ora”, ha proseguito, ricordando alcuni dei suoi più validi aiuti nella gestione della crisi finanziaria, nel salvataggio dell’industria automobilistica, nella lotta all’influenza H1N1 e all’ebola, nel ripristinare la leadership Usa nel mondo contro altre minacce come la proliferazione nucleare e il cambiamento climatico. Ma Obama non dimentica di rendere omaggio a tutti i rivali di Biden e in particolare a Sanders, “un originale americano” che “ha consacrato la sua vita a dare voce alle speranze, ai sogni e alle frustrazioni dei lavoratori”. “Le sue idee, l’energia e l’entusiasmo che ha ispirato, specialmente tra i giovani, saranno cruciali nel muovere l’America in una direzione di progresso e speranza”, assicura Obama, tracciando poi una roadmap per una piattaforma che deve andare oltre l’Obamacare, accelerare sul clima e la green economy, correggere “le vaste ineguaglianze create dalla nuova economia”.