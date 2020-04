Coronavirus. Sbai: “Il Governo perde tempo, intanto il Pil è al collasso! La Farnesina riporti a casa i 200 italiani in Florida”

Agenpress. Le priorità del Governo vanno riviste sulla base delle necessità dal Paese, degli italiani. Questo il messaggio tra le righe della giornalista Souad Sbai che disegna una road map ben precisa su quali debbano essere le priorità del Presidente del Consiglio e di tutti i Ministri.

“Sono tutti a parlare del Mes e a pensare a come vincere la propria battaglia politica. I numeri del Coronavirus sembrano favorire una ripresa ma bisogna fare i conti con la crisi delle imprese e il calo del Pil che, stando alle stime comunicate dagli esperti, ci farà chiudere l’anno a -9%. Invece di sprecare energie in inutili liti mediatiche, che si concentrino su come far fronte a questa situazione”, dichiara severa Souad Sbai.

C’è, poi, un altro nodo da sciogliere ed è, come lei stessa ribadisce, “di quelli che non si possono più lasciate in attesa. “Ci sono 200 ragazzi italiani che non possono tornare in sicurezza nel nostro Paese; hanno partecipato al Cultural Representative Program Disney e, dopo essere stati licenziati per email, sono ora ‘prigionieri’ di loro stessi e abbandonati in un paese estero, gli Stati Uniti. La Farnesina faccia il suo lavoro e li riporti a casa, in sicurezza – ha ribadito Sbai nel desiderio di far tornare quei giovani dalle loro famiglie -. Molti di loro presumiamo siano in difficoltà e non abbiano neppure i mezzi di sostentamento necessari per restare lì, magari neppure per farsi la spesa e mangiare”.