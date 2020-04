Mes. Delrio, perché non usarlo? Di Stefano, “dimostra di non sapere nulla sul tema”

Agenpress – “Accettare il Mes mette in discussione Conte? Non si mette in discussione nulla, il 99% degli italiani capisce che se non ci sono condizioni capestro il nostro paese deve usare tutte le risorse necessarie: se ci vengono prestati senza interessi dei miliardi perché non dobbiamo usarli?”.

Così il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio. “È un successo aver ottenuto il Mes senza condizionalità, il governo deciderà ma non può dire di non averne bisogno e poi non finanziare alcune cose perché non ci sono le risorse. Non buttiamo a mare la disponibilità di miliardi per la sanità pubblica”.

“In pratica Delrio ha ammesso candidamente di non sapere nulla sul tema ma comunque, alla cieca, si è lanciato contro la linea sul Mes del governo e del presidente Conte”, ha replicato afferma il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano “La verità è che le condizionalità del Mes esistono e il fatto che siano light non cambia la sostanza”.

Con il Mes “vieni spinto dentro l’austerity passando dalla porta di servizio, invece che dall’ingresso principale. Mi piacerebbe sentir parlare Delrio con altrettanto entusiasmo anche mentre dichiara che il suo partito si unisce alla nostra proposta di dimezzamento dello stipendio dei parlamentari fino a fine legislatura, come segno concreto di vicinanza della politica ai cittadini in questo momento così difficile. Invece, ad ora, silenzio assoluto. Nel frattempo in Giappone i parlamentari di quel Paese hanno deciso di tagliarsi lo stipendio per un anno del 20%, come contributo delle istituzioni contro il coronavirus. Un bel gesto, il loro: continuiamo ad attendere che ciò avvenga anche in casa nostra”.