Coronavirus: DAP, ampia disponibilità Dpi per carceri

Agenpress. 67mila mascherine tra FFP2 e FFP3, 409mila mascherine chirurgiche, quasi 6mila occhiali e visiere facciali, 13mila fra camici e tute impermeabili, 1,8milioni di guanti monouso e oltre 1.100 kit di protezione totale. Sono le quantità di dispositivi di protezione individuale (DPI) che, alla data odierna, sono nella disponibilità degli undici Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Lo precisa il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per smentire le fake news che circolano a proposito di una presunta indisponibilità di mascherine e altri dispositivi di protezione o di una cattiva fattura degli stessi, facendo ancora una volta appello alla responsabilità dei media nel rilanciare notizie infondate che rischiano di generare allarme in un momento così delicato per il Paese.

A fronte della suddetta disponibilità di Dpi, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e nonostante le difficoltà di reperimento sono state distribuite fino a oggi agli istituti penitenziari le seguenti quantità di dispositivi: oltre 48mila mascherine FFP2 e FFP3, più di mezzo milione di mascherine chirurgiche, quasi 5mila occhiali e visiere, circa 10mila camici e tute impermeabili, un milione e mezzo di guanti monouso e circa 700 kit di protezione totale.

Tutti i DPI in uso all’Amministrazione Penitenziaria sono stati in parte acquistati dai Provveditorati con fondi propri e in parte ricevuti dalla Protezione Civile nonché da enti e soggetti terzi. Nei prossimi giorni altre 18.600 mascherine messe a disposizione dalla Protezione Civile saranno distribuite ai Provveditorati del Triveneto, della Campania e della Puglia e Basilicata.