L’ opinione di Roberto Napoletano. #rifatepresto. Il Paese delle scartoffie e delle poltrone ai tempi di guerra

Si butti nel cestino il “decreto illiquidità”. Soldi subito o l’Italia non sopravvive

Agenpress. Stanno lavorando tanto per non fare niente. Hanno cominciato con una manovra mai vista e sono stati perfino di parola. Nessuno ha visto un euro nemmeno per aria. Tutti hanno visto solo scartoffie.

Stiamo parlando del famigerato decreto illiquidità. Per fortuna, al momento, è una scartoffia anche la bozza del Dipartimento di Politica economica che vuole cancellare la clausola del 34% degli investimenti al Sud per dare i soldi al Nord. Diciamo che è una scartoffia vergognosa.

Quasi come le bufale sulle decine di miliardi che il Nord dà al Sud quando è vero l’esatto contrario, come hanno certificato le principali istituzioni economiche, statistiche e contabili della Repubblica italiana, e che in piena Pandemia senza uno straccio di fonte e senza pudore vengono rilanciate da chi non sa più cosa dire per giustificare l’ingiustificabile anomalia mondiale della sanità lombarda che è la più foraggiata d’Italia.

