Coronavirus, On. Librandi (IV): Sicurezza informatica. Parlarne oggi diventa prioritario

Agenpress. “È’ necessario che la commissione preposta alla indagine sul funzionamento di IMMUNI faccia chiarezza rispetto alle garanzie e ai rischi che questa procedura presuppone, perché non possiamo rimanere indifferenti rispetto al rischio reale che i dati di milioni di italiani finiscano in mani sbagliate.

Inoltre in tempi di intelligenza artificiale e machine learning, ci sono tematiche che non possono più passare in secondo piano. Salvo poi diventare emergenziali quando accade un incidente grave o una intromissione in sistemi che supponevamo protetti. Bisogna puntare sulla prevenzione. Qualsiasi azienda – anche le piccole e quelle familiari- devono porsi il problema di come mettere in sicurezza il proprio lavoro e know-how e salvaguardare la sicurezza aziendale.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).