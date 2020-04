Fitch: recessione senza precedenti con Pil globale a -3,9%. Pil Italia a -8% nel 2020

Agenpress – Nell’ultimo Global Economic Outlook, Fitch ha rivisto le stime sul Pil mondiale e ora si aspetta un calo del 3,9% per il 2020, in una recessione senza precedenti dal secondo dopoguerra.

Il calo stimato attualmente è più del doppio di quello previsto nel precedente rapporto pubblicato a inizio aprile.

Un calo del Pil mondiale del 3,9% equivale a una perdita di 2,8mila miliardi di dollari rispetto al 2019 e di 4,5mila miliardi di dollari in relazione alle stime sull’economia mondiale 2020 prima della crisi provocata dalla diffusione del Covid-19. Fitch stima un calo del Pil del 7% per la zona euro, del 5,6% per gli Stati Uniti e del 6,3% per il Regno Unito. Nessun Paese sarà risparmiato dagli effetti negativi della diffusione del coronavirus. .

“La maggiore revisione al ribasso” delle stime per il 2020 riguarda Eurolandia “dove le misure per fermare la diffusione del coronavirus hanno già avuto” un peso nell’attività del primo trimestre del 2020, ha aggiunto precisando di aver “tagliato la stima sul pil dell’Italia al -8% dopo le indicazioni sul fatto che pil è già calato del 5% nel primo trimestre e dopo la recente estensione del lockdown”. Le stime ufficiali puntano anche a contrazioni di quasi il 5% di Francia e Spagna nel primo trimestre.