L’ opinione di Roberto Napoletano. RI-Fate Presto/5.Riapriamo l’italia per una volta a partire dal Sud

Ministro Gualtieri, basta scherzare con il fuoco. I mercati si chiedono cosa aspetta a salvare il Paese con 100/150 miliardi di liquidità vera oggi non domani

Agenpress. Ci rifiutiamo di credere che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, non sappia quello che sanno tutti coloro che acquistano e vendono sui mercati. Ci rifiutiamo di credere che non sia consapevole che la Banca Centrale Europea con i piani attuali può comprare tranquillamente tutte le emissioni nette italiane di titoli pubblici (100/150 miliardi) a saldo zero e, cioè, tutte quelle emissioni extra “da Pandemia” rispetto ai titoli che sono in scadenza e vanno rinnovati.

Se qualcuno non lo avesse ancora capito stiamo parlando di 100/150 miliardi di liquidità vera che possono salvare l’Italia e gli italiani e che il responsabile del Tesoro – ostaggio degli interessi propagandistici della politica sovranista di governo e di opposizione e delle paure della tremebonda burocrazia italiana – tiene colpevolmente “congelati” in cassaforte.

I mercati, ministro Gualtieri, scommettono presumibilmente a ragione che la Banca Centrale Europea comprerà ancora di più titoli sovrani italiani. Il mondo è così cambiato che la Banca d’Inghilterra ha aperto uno scoperto di conto corrente al Tesoro inglese e gli ha detto “prenditi quello che ti serve”.

