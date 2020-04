Unione Naz. Consumatori chiede prezzo imposto per mascherine ed esenzione Iva

Agenpress. “Abbiamo inutilmente chiesto al Governo di intervenire per calmierare il prezzo delle mascherine, imponendo il prezzo, esente da Iva, come avviene per i servizi medici e le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, o, in alternativa, con Iva al 4 per cento” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Finora abbiamo solo avuto generici annunci del commissario Domenico Arcuri, che peraltro parla di prezzo massimo e non di prezzo imposto. Vista l’imminenza della Fase 2, urge un intervento, che va esteso anche a disinfettanti, alcool, guanti monouso” conclude Dona.