Coronavirus, Scandurra: “Illecito e illogico sospendere le bollette”

Il giornalista a favore della mozione presentata da Cristiano Bilucaglia di A.R.T.E a Mef, Mise e Arera, che sottolinea l’assurdità delle proposte di Matteo Salvini e Cateno De Luca

Agenpress. “Bollette sospese? Illogico e impossibile, oltre che illecito”. Si esprime così, nella sua opinione quotidiana ad Agenpress, il giornalista e saggista Maurizio Scandurra.

“Da più di un mese sentiamo scemenze d’ogni sorta per bocca di Matteo Salvini e Cateno De Luca che chiedono al Governo un provvedimento impossibile: la sospensione ad interim delle fatture di acqua, luce e gas.

Mi domando come un Sindaco e il Capo dell’Opposizione possano davvero credere a idee che sanno più di utopia che di buonsenso. Per quanto i cittadini siano in difficoltà, non è una strada giuridicamente percorribile: credono forse che siamo ancora al tempo del monopolio delle utilities? Non si rendono conto che dietro le bollette, che rappresentano la parte più modesta dei consumi delle famiglie, ci sono altri italiani che invece lavorano per assicurare le forniture? E che aumentare i debiti sulle spalle dei cittadini non è la strada per uscire dalla crisi?”, spiega Scandurra.

Che riprende: “Mi auguro che Mef, Mise e Arera prendano seriamente in considerazione l’appello contro queste idee scellerate e inattuabili lanciato da A.R.T.E., l’Associazione Italiana dei Reseller e Trader dell’Energia. Che, come spiegato in una nota dall’Ingegner Cristiano Bilucaglia, Presidente di uBroker Srl, – divenuto famoso, invece, per essere stato il primo al mondo ad aver azzerato le bollette – mette a fuoco il rischio di una paralisi del settore, specialmente per gli oltre 100 piccoli operatori del mercato libero che danno giornalmente lavoro a oltre 4mila persone, servendo più di 1,5 milioni di clienti per un volume d’affari complessivo che supera il miliardo e mezzo di euro.

Meglio qualche bolletta pagata in più, o molti più italiani a spasso e senza lavoro che non sapranno più come pagare tutto, gas, luce e acqua inclusi?”, chiosa Scandurra.