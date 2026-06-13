Zelensky ha firmato una legge che revoca lo status di lingua protetta di cui godeva il russo in Ucraina

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato oggi una legge che revoca lo status di lingua protetta di cui godeva il russo in Ucraina, dove rimane la lingua principale di una parte della popolazione, nonostante il calo registrato dall’inizio dell’invasione russa.

“Il Presidente dell’Ucraina ha firmato la legge, una decisione importante per proteggere lo spazio linguistico ucraino e adempiere ai nostri obblighi europei”, ha dichiarato il Presidente del Parlamento Ruslan Stefanchuk in un post su Facebook.

“La lingua di uno stato aggressore non può beneficiare di strumenti di protezione pensati per sostenere le lingue dei popoli indigeni e delle comunità nazionali”, ha affermato, citando “la giustizia e la sicurezza linguistica in Ucraina”.

Questa legge priva la lingua russa delle tutele previste dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, un trattato del Consiglio d’Europa che l’Ucraina aveva ratificato.

Questa misura non rende illegale la lingua russa in Ucraina, ma lo Stato non è più obbligato a fornire servizi pubblici in russo e può limitare l’istruzione in tale lingua.

Secondo i dati ufficiali, prima della guerra circa un terzo della popolazione ucraina parlava russo come lingua principale, soprattutto nell’Ucraina orientale e meridionale.

Secondo i sondaggi, l’uso della lingua russa è diminuito dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, ma la situazione linguistica è complicata dal fatto che la Russia occupa il 19% del territorio.

Le tensioni relative allo status della lingua russa sono state una delle ragioni addotte per la rivolta separatista guidata da Mosca nell’Ucraina orientale nel 2014.