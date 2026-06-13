Venezuela. Il leader dell’organizzazione criminale Tren de Aragua è stato ucciso in un’operazione coordinata con gli Stati Uniti

AgenPress. Il leader dell’organizzazione criminale Tren de Aragua è stato ucciso in un’operazione coordinata con gli Stati Uniti nel sud del Venezuela.

Un ulteriore segnale della recente ripresa della cooperazione tra Washington e Caracas è rappresentato dalla notizia della morte di Hector Rustenford Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero, annunciata dal presidente statunitense Donald Trump e confermata successivamente dal governo venezuelano.

“Nell’ambito di un’operazione coordinata” con gli Stati Uniti, “le strutture della criminalità organizzata” nella parte meridionale del Paese sono state smantellate, ha dichiarato il ministero delle comunicazioni venezuelano in un comunicato. “Ci sono stati scontri con membri di queste strutture criminali, durante i quali Hector Rustenford Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero, è stato neutralizzato”.

Il Tren de Aragua, designata come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti, è nata in Venezuela e ha esteso le sue attività ad altri paesi dell’America Latina, in particolare Colombia, Perù e Cile. È accusata, tra le altre cose, di tratta di esseri umani, sequestri di persona, stupri, traffico di droga e omicidio.

Come affermato da Trump in un post sulla piattaforma Truth Social, il Comando Meridionale degli Stati Uniti, o SOUTHCOM, ha lanciato un attacco aereo per eliminare “Nino Guerrero, il famigerato leader di Tren de Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta”.

L’operazione militare, ha osservato Trump, è stata “strettamente coordinata con i nostri amici in Venezuela, con i quali collaboriamo molto bene. Di conseguenza, i terroristi del Tren de Aragua non hanno più un rifugio sicuro in Venezuela o altrove”.

“Troveremo questi spietati assassini e signori della droga ovunque e in qualsiasi momento, e li spediremo negli abissi dell’inferno, dove meritano di stare”, ha promesso il presidente degli Stati Uniti.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato in un post su X che l’operazione è stata condotta all’inizio di questa settimana e che “la morte di Guerrero durante questo attacco è stata confermata”. Il Dipartimento di Stato americano aveva offerto una ricompensa di cinque milioni di dollari per qualsiasi informazione che portasse al suo arresto.