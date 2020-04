‘Fuori dal coro’ a rischio 100 mila spettatori. Sudisti Italiani: “Vogliamo le scuse di Feltri in diretta”

Agenpress. Martedì scorso la trasmissione “Fuori dal Coro” ha ospitato le dichiarazioni di Vittorio Feltri sulla minore intelligenza dei meridionali. E subito dopo sono arrivate le prime prese di posizione dell’Ordine dei Giornalisti, tante risposte sui social e alcune foto con le edicole che al Sud hanno deciso di rinunciare alla distribuzione del quotidiano Libero.

In Campania, in effetti, ‘Fuori dal coro’ ha marciato ampiamente sotto media (4,2%) e da questo consegue uno dei risultati percentuali più bassi (ma ugualmente sotto la media sono state le performance in Lazio, Sicilia e Puglia).

In termini assoluti, infine gli spettatori di Giordano sono stati martedì scorso circa 100 mila in meno.

Non basta dichiarano, in una nota, il Movimento Sudisti Italiani: vogliamo le scuse di Vittorio Feltri nella stessa trasmissione. Se non dovessero arrivare allora invitiamo tutti i Sudisti a non guardare più la trasmissione “Fuori dal Coro” in quanto alimenta la diseguaglianza dei popoli e offende la dignità degli uomini.