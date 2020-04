Coronavirus, Fapi: “Solo annuncio bonus partite iva, aprile sta terminando”

Agenpress. “Aprile sta terminando ed il Governo non ha ancora varato il bonus per le partite iva. Resta solo l’annuncio di volerlo aumentarlo ad 800 euro, ma ad oggi commercianti, artigiani e piccoli imprenditori rischiano, davvero, di non mettere il piatto a tavola”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Tante imprese – spiega Sciotto – non riapriranno più dopo il lookdown, e di questo il Governo ne deve tenere conto varando al più presto delle misure di sostegno per la platea delle partite iva che resteranno fuori dal mercato del lavoro”.

“Per questi nuovi disoccupati – aggiunge – se fosse destinato il reddito di cittadinanza, sarebbe un insulto alla loro dignità, in quanto si tratta di piccoli imprenditori che hanno sempre lavorato e pagato le tasse che, in questo momento, sono costretti a chiudere definitivamente le loro attività per assenza di risorse economiche, dopo aver già abbassato la saracinesca per l’emergenza Covid-19”.

“Per questo, – conclude Sciotto per tutti coloro che hanno la forza per affrontare una nuova fase di start up, è necessario garantire liquidità per la ripartenza, sburocratizzando le procedure bancarie e sospendendo il pagamento dei tributi e contributi almeno fino a fine anno”.