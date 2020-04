Meloni: “Contributo statale a fondo perduto per le aziende che non licenziano”

Agenpress. Contributo statale a fondo perduto (non prestiti complicati e a tassi esorbitanti) per le aziende che non licenziano e continuano a pagare gli stipendi nonostante la crisi e il calo del fatturato.

È quello che stanno facendo molti Stati nel mondo tra cui la Germania e gli Stati Uniti. Soldi che arrivano subito, in pochissimi giorni e zero burocrazia.

Così si difendono le aziende e i posti di lavoro e si evita la desertificazione del nostro tessuto produttivo. Fratelli d’Italia ha presentato proposte concrete in questa direzione. Il Governo ci ascolti. Non c’è più un solo minuto da perdere.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.