Meteo. Ondata di maltempo nel week end?

Agenpress – Molte regioni questa mattina hanno dato il buongiorno a una coltre nuvolosa e talvolta anche a piogge sparse: il quadro meteorologico ha infatti subito e subirà nelle prossime ore un drastico cambiamento.

Un esteso fronte perturbato determinerà tempo generalmente instabile nel corso della giornata odierna: inoltre l’attività temporalesca non mancherà su alcune regioni come Liguria di Levante, Piemonte e Varesotto. La perturbazione avanzerà andando a raggiungere anche il Sud Italia con piogge prima sulla Sardegna, Sicilia e Calabria e successivamente su Campania, Basilicata, Puglia e Molise. Per quel che riguarda il fine settimana, sembrerebbe che le correnti nord-occidentali più fredde in quota abbiano messo la nostra penisola nel suo mirino: i principali modelli questa mattina mostrano infatti uno scenario meteo piuttosto dinamico con piogge e soprattutto temporali anche intensi in arrivo specie sulle regioni centro-settentrionali.

Vista la distanza temporale, vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito www.centrometeoitaliano.it