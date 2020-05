Il tumore ovarico nel mondo. Ogni anno 300mila donne ricevono la diagnosi, 184mila muoiono

Agenpress – Ogni anno nel mondo 300 mila donne ricevono una diagnosi di tumore ovarico e 184mila muoiono a causa di questa grave neoplasia per la quale non esistono ancora strumenti efficaci di diagnosi precoce o di prevenzione. Delle 760mila donne che, nel mondo, convivono a livello mondiale con la malattia meno della metà non sopravvivrà a 5 anni e l’incidenza è in crescita. Su questa situazione pesano non solo la mancanza di efficaci strumenti di prevenzione e diagnosi precoce ma anche la scarsa conoscenza che le donne hanno della malattia e dei suoi sintomi come ha rilevato lo studio internazionale Every Woman condotto nel 2018 dalla World Ovarian Coalition su un campione di 1531 pazienti di 44 Paesi.

In Italia il miglior dato di conoscenza della malattia e i migliori tempi di diagnosi

Nel mondo iI 69,1% delle pazienti non aveva mai sentito parlare della malattia prima della diagnosi e 9 donne su 10, pur avendo sperimentato i molteplici sintomi della malattia ma non conoscendoli, hanno atteso più di 6 mesi prima di rivolgersi ad un medico. Rispetto alla media mondiale l’Italia rivela un migliore dato di conoscenza pari al 56,5% e migliori tempi di diagnosi: il 62,3% delle pazienti italiane hanno ricevuto una diagnosi a un mese dalla prima visita contro una media mondiale pari al 43,2%

Il 65,2% delle pazienti italiane accede al test BRCA

Nel mondo solo il 54,7% delle intervistate è stata state sottoposta al test genetico BRCA. Migliore il dato italiano dove il 65,2% delle pazienti ha dichiarato di essere stata sottoposta al test BRCA o prima o dopo la diagnosi e il 58,7% ha segnalato il rilevamento di una mutazione genetica. Inoltre le pazienti italiane hanno riferito un numero di mutazioni BRCA1 tre volte più alto rispetto al dato mondiale (23% vs. 6,4%) e la più alta percentuale di altri geni mutati (31,8%)

Chirurgia riduttiva: step irrinunciabile del trattamento

Il 94,2% è stata sottoposta a trattamento chirurgico a conferma che la chirurgia citoriduttiva costituisce lo step irrinunciabile nella strategia terapeutica di questo tumore. Il 9,6% ha affrontato una secondo intervento legato a recidiva e il 9,8% è stata sottoposta a chemioterapia intraperitoneale (in Italia solo il 4,5%).

Informazioni sulla malattia

Il 46,9% ha dichiarato di non aver ricevuto insieme alla diagnosi le informazioni che si aspettavano. Migliore il risultato italiano dove le pazienti nel 62,2% dei casi hanno dichiarato di aver ricevuto alla diagnosi tutte le informazioni necessarie.

Il 34,7% delle pazienti italiane ha dichiarato di essere riuscita a trovare tutte le informazioni di cui aveva bisogno rispetto alla media mondiale del 19,7%. Circa 1/3 delle pazienti ha trovato le informazioni su Internet.

Supporto psicologico: il primo sostegno viene dalla famiglia

Le pazienti hanno dichiarato che la loro qualità di vita è molto influenzata dal benessere fisico e psicologico. Per il 65,9% delle pazienti il supporto psicologico è stato importante al momento della diagnosi mentre per il 46,8% dopo il primo ciclo di trattamenti. Solo al 28% è stato offerto un supporto psicologico professionale. La maggioranza delle pazienti ha trovato questo sostegno in famiglia ( 69,5%), tra gli amici ( 62,3%) e da altre pazienti ( 40,3%).

Studi clinici: questi sconosciuti

Il 64,3% non ha mai parlato di trial clinici con il medico; il 23% ha affrontato l’argomento su suggerimento del medico mentre il 10% ha sollecitato l’argomento di propria iniziativa. In totale solo il 12,4% delle intervistate è stata coinvolta in una sperimentazione clinica.