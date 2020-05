Agenpress. “La notizia della liberazione di Silvia Romano è la più bella in un momento storico difficile. La gioia e la commozione per il suo ritorno alla libertà non possono essere descritte.

Sono felice che da domani non dovrò più pubblicare il tweet della mattina per ricordare la necessità di occuparsi di lei. In questi mesi ho atteso a lungo questa notizia. E invio il mio abbraccio a lei e alla famiglia che l’ha attesa così a lungo”.

Lo dichiara Giuseppe Civati, fondatore di Possibile.