Agenpress. Enzo Romano, papà di Silvia rapita in Kenya nel 2018, dichiara: ” “Lasciatemi respirare, devo reggere l’urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%”. La felicità scoppia talmente è grande, mi interessa solo riabbracciare mia figlia dopo 17 mesi”.

La mamma della cooperante 24enne, Francesca Fumagalli: “Felicissima e frastornata, non me lo aspettavo”.