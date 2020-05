Silvia Romano ai Pm, “serena” nonostante le minacce. Madre, chiunque tornerebbe convertito

Agenpress – Sentita dal responsabile dell’antiterrorismo di Milano Alberto Nobili, Silvia Romano ha detto di “essere serena” malgrado le minacce anche di morte, ricevute non solo via social ma anche attraverso lettere.

L’indagine al momento vede la raccolta e il vaglio di tutti i messaggi minatori, non solo i post sui social ma anche alcune lettere. Inquirenti e investigatori hanno sentito anche la madre che ha detto, uscendo con il cane dalla sua casa in via Casoretto, a Milano, “come vuole che stia? Provate a mandare un vostro parente due anni là e voglio vedere se non torna convertito. Usate il cervello. Vogliamo stare in pace, abbiamo bisogno di pace. Cerchiamo di dimenticare, di chiudere un capitolo e aprirne un altro”.

Al vaglio dei pm c’è anche un post di Vittorio Sgarbi, il quale ha scritto che la giovane “va arrestata” per “concorso esterno in associazione terroristica”.