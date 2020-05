Cina. Governo spinge le fabbriche a riprendere la produzione industriale, aumentata del 3,9%

Agenpress – La produzione nelle fabbriche cinesi sta crescendo per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus . Ma ci sono ancora grandi sfide da affrontare per l’economia del paese .

La produzione è aumentata del 3,9% in aprile rispetto a un anno fa, secondo i dati pubblicati venerdì dall’Ufficio nazionale di statistica. Questo è ben al di sopra della crescita dell’1,5% che gli analisti intervistati da Refinitiv si aspettavano, e la prima volta la produzione è cresciuta da dicembre.

La Cina ha cercato di tornare alla normalità dopo che ampie zone dell’economia sono state chiuse per settimane all’inizio di quest’anno.

La crescita dettagliata di venerdì può essere attribuita alla pressione politica che Pechino sta esercitando sulle fabbriche per riprendere la produzione, ha scritto venerdì in una nota di ricerca Julian Evans-Pritchard, economista cinese senior per Capital Economics.

Si aspetta che la produzione industriale continuerà a crescere, dal momento che i politici in Cina hanno segnalato che sono in arrivo ulteriori misure di stimolo.