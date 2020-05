DL Rilacio, Luigi Barone (Asi): Il Ministro Provenzano batta un colpo, si esprima sul Zes per il Mezzogiorno

Agenpress. “Ancora una volta il Governo, malgrado 464 pagine del decreto Rilancio, ha trascurato e dimenticato le Zes. E’ un grave errore che spero a breve possa essere recuperato perchè le Zone Economiche Speciali rappresentano un importante strumento per attrarre nuovi investimenti nel Mezzogiorno”.

“E’ singolare che mentre le Zes occupavano un capitolo strategico nel Piano Sud 2030 del ministro Provenzano, ora vengono addirittura ignorate come se non esistessero. Parlare di Rilancio e nemmeno citare le Zes è come dire deve ripartire il calcio e nessuno cita gli stadi. Spero che il ministro Provenzano, al quale nei giorni scorsi ho inviato una lettera, batta un colpo e dica la sua sulla strategicità delle Zes per il Mezzogiorno”.

Lo dichiara Luigi Barone (Presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno).