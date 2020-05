DL Rilancio: Carfagna, No bonus a professionisti? Pregiudizio ideologico

Agenpress. “Ancora una volta il governo dimostra un pregiudizio ideologico nei confronti dei professionisti. Dopo averci provato nel dl Cura Italia, anche il dl Rilancio non prevede alcun contributo a fondo perduto per chi è iscritto a casse di previdenza obbligatorie diverse dall’Inps.

Forse qualcuno nella maggioranza crede ancora che questi professionisti siano tutti ricchi ed evasori fiscali. Mai questa idea è stata così lontana dalla realtà. Parliamo di 2,3 milioni di lavoratori che, anche più di altri in questo periodo, fanno fatica a produrre reddito e che in tempi normali pagano più tasse dei servizi che ricevono. Noi non li lasceremo soli e presenteremo un emendamento per correggere un errore discriminatorio e ingiustificato”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.