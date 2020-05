Agenpress. “Siamo indignati da tutto ciò che tu rappresenti, per noi non sei credibile. Noi siamo coerenti con quello che diciamo e non siamo democratici con te”.

Dissero Grillo e i 5 stelle a Renzi prima di farci un governo insieme e far salvare dalla sfiducia il loro Ministro della Giustizia con i voti del partito renziano. Che fine desolante!

E’ quanto dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.