Gli Stati Uniti intendono rendere pubbliche le accuse penali contro Raul Castro

AgenPress. L’amministrazione Trump prevede di annunciare l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raul Castro, secondo un funzionario del Dipartimento di Giustizia statunitense, in una mossa che intensificherebbe la campagna di pressione contro il governo comunista dell’isola.

Il funzionario ha affermato che i procuratori federali prevedono di rendere pubblico a Miami il 20 maggio un atto d’accusa contro Castro, 94 anni, basato su un incidente del 1996 in cui aerei cubani abbatterono velivoli gestiti da un gruppo di esuli cubani.

Raul Castro è il fratello del defunto Fidel Castro, il rivoluzionario e storico oppositore degli Stati Uniti che ha guidato il governo comunista dell’isola per decenni. Raul Castro si è dimesso dalla carica di presidente di Cuba nel 2018 e ha ceduto la guida del partito comunista nel 2021.

Era ministro della Difesa durante l’incidente del 1996. Il governo cubano ha sostenuto che l’attacco fosse una risposta legittima agli aerei che violavano lo spazio aereo cubano. Gli Stati Uniti condannarono l’attacco e imposero sanzioni, ma non avviarono procedimenti penali contro nessuno dei due fratelli Castro. Il Dipartimento di Giustizia incriminò tre ufficiali militari cubani nel 2003, ma non furono mai estradati.