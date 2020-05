Agenpress. Qualcuno avvisi Renzi e Orfini che i loro partiti sono entrambi al Governo con fior fiore di ministeri.

Se anche a loro non piacciono questo Governo e le idee folli come quella degli assistenti civici basta staccare la spina, non atteggiarsi a “influencer che criticano indignati” sui social e poi tenere in piedi l’Esecutivo per non mollare la poltrona.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.