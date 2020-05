Coronavirus. Oltre 350mila morti nel mondo. 5,6 mln di morti

Agenpress – I decessi legati al coronavirus nel mondo hanno superato quota 350mila (350.423), secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I casi totali sono quasi 5,6 milioni (5.588.400).

Tra i paesi più colpiti gli Stati Uniti contano 98.902 morti, il Regno Unito 37.130 e l’Italia 32.955. Il numero di contagi negli Usa è di oltre 1,68 milioni, in Brasile di circa 392mila e in Russia di oltre 362mila.

Un totale di 347.060 casi confermati di contagi (+2492 rispetto al giorno precedente), di cui 179002 nella sola Germania, sono stati registrati nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali delle autorità nazionali inviati all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e aggiornati alla mattina del 26 maggio. La crescita percentuale su base settimanale dei contagi è in rallentamento in gran parte della regione sulla base di elaborazioni aggiornate al 25 maggio, ma rimane sostenuta in Bielorussia, Moldova, Polonia e Ucraina. La Bielorussia ora registra più casi confermati di Covid-19 per milione di abitanti che l’Italia.