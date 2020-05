Csm, Santanchè (FD’I): Ermini si dimetta, il colle scriva la parola fine

Agenpress. “Dopo il bailamme di queste settimane ritengo necessario che si dimetta il Presidente del CSM Ermini – eletto nel modo che abbiamo appreso dai giornali che hanno pubblicato squallide intercettazioni telefoniche – e che il Presidente della Repubblica, capo del CSM, scriva per sempre la parola fine a questo continui colpi di piccone alle istituzioni.

Si faccia una commissione d’inchiesta per capire davvero come sono andate le cose , ma si rada al suolo questo CSM frutto dei peggiori compromessi tra politica e magistratura e tra correnti della stessa magistratura.

Con la giustizia non si scherza! Gli italiani hanno diritto di sapere che sono cittadini e non sudditi e che in Italia la giustizia e’ rapida equa e certa.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).