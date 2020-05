Bufera Procure, Santanchè (Fd’I): Bene l’invito di Mattarella, ora al lavoro per un nuovo CSM

Agenpress. “Bene l’invito di Mattarella a riformare il CSM, finalmente si metterà la parola fine a questa bagarre una volta per tutte, Fratelli d’Italia ovviamente accoglie l’invito senza alcun indugio, pertanto chiediamo le dimissioni immediate di Ermini e di tutti i membri dell’attuale CSM.

E’ necessario fermare gli intrecci tra magistratura e politica così da scongiurare definitivamente sotterfugi pericolosi come è già successo in passato, ma soprattutto il Consiglio Superiore della Magistratura deve essere restituito alla sua funzione originale lontano dalle guerre improprie di potere, dagli “scambi” piu o meno leciti per far carriera”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).