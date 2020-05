Fase 2, Fapi: “Concordare riforme con piccole imprese non con l’Europa”

Agenoress. “La sfida delle piccole imprese è la crescita. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori non sono abituati all’assistenzialismo o alla cassa integrazione, ma a lavorare e a produrre soprattutto affrontando le difficoltà del mercato che impongono grandi sacrifici”.

Lo dichiara, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Il Governo – aggiunge Sciotto – con i decreti formulati in fase emergenziale non ha centrato alcun obiettivo volto a frenare la crisi. Come dimostrano tutti gli indicatori economici diffusi dall’Istat, allo stato dei fatti, il Paese è in crisi economica e la disoccupazione avanza”.

“Siamo preoccupati – conclude il leader della Fapi – per il malessere che serpeggia nel Paese ed in particolare nel Mezzogiorno, dove tante partite iva hanno chiuso e tante lo faranno nei prossimi mesi. Ribadiamo la necessità di mettere mano ad un piano di riforme da concordare con le imprese che investono e producono in Italia, e non con l’Europa che si è dimostrata matrigna verso l’Italia”.