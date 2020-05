Nero soffocato. Nuovo video mostra i tre agenti in ginocchio su George Floyd

“Non riesco a respirare, amico”, si può dire Floyd nel nuovo video. “Per favore, lasciami stare. Per favore, amico.”

Chauvin è stato preso in custodia venerdì pomeriggio, secondo il dipartimento della pubblica sicurezza del Minnesota. È accusato di omicidio e omicidio di terzo grado, secondo il procuratore della contea di Hennepin Mike Freeman.

Floyd è stato arrestato dopo aver presumibilmente usato una fattura contraffatta in un negozio, hanno detto la polizia. L’indignazione è cresciuta dopo la comparsa del primo video che mostra un ufficiale di polizia di Minneapolis in ginocchio sul collo di Floyd. Il 46enne, disarmato e ammanettato, è morto dopo l’arresto.

La polizia di Minneapolis ha dichiarato all’inizio di questa settimana che gli agenti avevano risposto a un presunto falso lunedì sera e che durante l’arresto, i Floyd li “hanno resistito fisicamente”.

Tuttavia, i filmati di sorveglianza del vicino ristorante Dragon Wok non sembrano sostenere l’affermazione secondo cui Floyd ha resistito all’arresto durante l’incontro iniziale. Tuttavia, ci sono diversi minuti in cui le interazioni tra Floyd e gli ufficiali non possono essere viste dal punto di vista della telecamera.