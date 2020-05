Cicchitto (ReL): De Luca non ha tutti i torti, c’è troppo squilibrio tra le Regioni del Nord e Regioni del Centro Sud

Agenpress. “Su questa come su molte altre cose, il presidente della regione Campania De Luca non ha tutti i torti. Non si può far finta che non ci sia uno squilibrio profondissimo si una larga parte delle regioni e la Lombardia dove il contagio e’ tuttora in atto.

Allora, le scelte coerenti con quello che si è fatto precedentemente erano solo due: o il rinvio di una altra settimana della apertura oppure un’articolazione che aveva come risvoltò quello di mantenere la Lombardia ancora chiusa rispetto ad altre regioni italiani in una situazione in cui e’ interesse di tutti anche dei Lombardi che non ci sia la diffusione nuovamente del contagio.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).