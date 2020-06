L’ opinione di Roberto Napoletano. Presidente Conte, prenda in mano l’economia

Tocca a Lei gestire il Progetto Paese perché i singoli ministeri non hanno la forza per sottrarsi alla burocrazia e non hanno la visione di insieme che può avere solo la Presidenza del Consiglio. Chiami a raccolta l’economia: convochi le società a capitale pubblico di mercato, il meglio delle piccole e medie imprese private. Faccia proprie due opzioni strategiche: per il Sud fiscalità di vantaggio e vincolo di investimenti pubblici al 40%

Agenpress. Presidente Conte, ci rivolgiamo direttamente a Lei perché ne conosciamo la sensibilità e contiamo sulla sua indipendenza. L’Italia ha bisogno di un progetto Paese fatto di cose che si possono vedere e toccare, ma che eviti l’arrembaggio del solito marchettificio italiano sulla nuova cassa europea.

Questo progetto di medio termine non deve essere gestito dal ministero dell’Economia né dal ministero dello Sviluppo né da altri singoli ministri o ministeri. Non ci può essere in questo o quel dicastero la visione di insieme che solo la Presidenza del Consiglio può avere per coordinare e indirizzare le scelte strategiche e incidere in profondità su una macchina pubblica che deve cambiare testa, braccia, piedi per mobilitare non ostacolare investimenti pubblici e privati. Per costruire il futuro e ridare una patria al nostro talento giovanile non per continuare a farlo fuggire a gambe levate.

Non hanno i singoli ministri la forza politica per sottrarsi alla presa di una burocrazia arrogante che non ha competenze (di peggio c’è solo la burocrazia regionale), che non ha cultura industriale, non ha analisti finanziari, non ha ingegneri, non ha niente. Sa solo scrivere leggi infinite che bloccano tutto. Se un investitore internazionale passasse dieci minuti in una di queste riunioni ministeriali al Tesoro della Repubblica scapperebbe dall’Italia e non ci tornerebbe più.

