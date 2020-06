Premier Conte: “Abbiamo messo in campo 80 mld, come 3 leggi di bilancio”

Agenpress. Abbiamo messo in campo 80 mld, come 3 leggi di bilancio. Cogliamo l’opportunità dei fondi europei per un piano di rinascita con investimenti, riforme e aiuti alle imprese. Convocherò tutti gli attori del sistema Italia” – dichiara Giuseppe Conte – .

In merito all’emergenza sanitaria – ha poi aggiunto – “I numeri sono incoraggianti. Il trend dei nuovi casi è in diminuzione e ciò ci conforta anche in vista delle decisioni delle prossime settimane. Da oggi arrivano i turisti. La bellezza dell’Italia non è mai andata in quarantena”.