Roma. Incidente in scooter per Gianluigi Paragone: ricoverato in codice rosso al Gemelli

Agenpress – Grave incidente stradale a Roma davanti al ministero degli Esteri. Come riporta Dagospia, Gianluigi Paragone, giornalista e oggi senatore del Gruppo Misto ed ex Movimento 5 Stelle, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter. Il suo scooter è finito contro una macchina in piazza Lauro de Bosis ore 15.30.

I sanitari del 118 arrivati poco dopo sul posto hanno trasportato il giornalista in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli ma non è in pericolo di vita ed è sempre rimasto cosciente.

Sono infatti ancora da accertare le cause dell’incidente così come la dinamica che resta da chiarire. La donna alla guida della macchina non ha riportato ferite o traumi: verrà ascoltata nelle prossime ore negli uffici del comando generale dei vigili di Roma.