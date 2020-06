Filippo Roma (Le Iene): “Quello della riserva naturale dell’Aniene non è un caso isolato, stiamo monitorando altre situazioni simili”

Agenpress. Filippo Roma, inviato delle Iene, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuele Valente su Radio Cusano Campus.

Riguardo l’inchiesta sullo smaltimento illegale dei rifiuti in un campo rom della capitale. “Me la sono vista brutta. Sono abituato a schiaffoni e inseguimenti, ma qui era molto più complicata perchè eravamo in un campo rom e c’era un tizio che ci inseguiva con la vanga, mentre un’altra signora ci tirava i sassi -ha affermato Roma-.

Per quanto riguarda la discarica, è una cosa impressionante, siamo dentro la riserva naturale dell’Aniene nel cuore di Roma e dentro c’è di tutto, rifiuti ingombranti in quantità industriale e soprattutto lì si fanno i roghi tossici. Un luogo totalmente degradato che invece sarebbe meraviglioso se non ci fosse quella discarica. I cittadini si sono rivolti a noi esasperati. E’ incredibile che esiste una cosa del genere in una città come Roma.

Purtroppo non è un caso isolato, stiamo monitorando altre discariche del genere in altre zone della città. E’ un filone che stiamo seguendo e ci stanno arrivando altre segnalazioni in vari quartieri. La terra dei fuochi purtroppo è anche qui a Roma”.