Dl rilancio, Lega: “Strisce blu gratuite per i disabili in tutta Italia”

Agenpress. “Estendere a tutto il territorio nazionale la gratuita’ del parcheggio, che oggi e’ facolta’ dei primi cittadini” lo chiede un emendamento al decreto rilancio sottoscritto da tutti i deputati della Lega in Commissione Trasporti.

“Nonostante diverse sentenze della Cassazione abbiano sancito l’illegittimita’ delle multe ai disabili sulle strisce blu, c’e’ ancora una netta divisione: in parte d’Italia i Comuni non prevedono il pagamento, altri le fanno pagare. Si tratta di una norma di civilta’ e buonsenso gia’ approvata all’unanimita’ in Commissione Trasporti della Camera all’interno delle modifiche al Codice della Strada, grazie a un percorso intrapreso da tempo con CittadinanzAttiva, Uildm e Vera, e sostenuta anche da Anci.

Ci auguriamo che all’interno del decreto Rilancio questa proposta su cui, almeno a parole, tutte le forze politiche si sono dichiarate favorevoli, possa finalmente essere approvata e dare voce a una richiesta per troppo tempo inascoltata”.

Lo affermano in una nota congiunta Elena Maccanti, capogruppo, e i deputati della Lega in Commissione Trasporti alla Camera Giuseppe Donina, Massimiliano Capitanio, Fabrizio Cecchetti, Vicepresidente vicario della Lega alla Camera, Antonietta Giacometti, Edoardo Rixi, Giovanni Tombolato, Adolfo Zordan.