Fase 3, Fapi: “Conte lavori ad un patto per la produzione con le Pmi”

Agenpress. “L’Italia non riparte senza scelte coraggiose. Il premier Conte scelga la strada delle riforme e lavori ad un patto per la produzione da siglare con le piccole e medie imprese. Per uscire dalla recessione economica sono necessarie riforme strategiche come il taglio del costo del lavoro, la riduzione del carico fiscale, la semplificazione dei processi autorizzativi e burocratici”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Le piccole imprese – aggiunge il leader della Fapi – rappresentano un punto di forza dell’economia del nostro Paese, per questo chiediamo a Palazzo Chigi di organizzare un progetto di crescita che veda la partecipazione del mondo produttivo italiano. Con il dialogo e la responsabilità è possibile rimettere in moto lo sviluppo e l’occupazione”, conclude Sciotto.