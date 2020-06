Coronavirus: Tar conferma, ok prezzo mascherine 50 cent

Agenpress. Il Tar conferma, per il momento, l’ordinanza del Commissario Arcuri che fissa il prezzo massimo di vendita delle mascherine a 0,50 euro.

“Bene, ottima notizia!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Visto che le mascherine sono una spesa obbligata per legge che grava sulle tasche delle famiglie, con una spesa media mensile di 35 euro, considerando una mascherina al giorno per ogni componente della famiglia, è bene che il prezzo resti a 0,50 euro, se questo non determinerà problemi di approvvigionamento, come garantito da Arcuri” prosegue Dona.

“L’alternativa, nel caso il Tar cambi opinione in occasione del giudizio di merito, è che la distribuzione sia gratuita, a carico dello Stato, come chiediamo avvenga per gli studenti alla riapertura delle scuole a settembre” conclude Dona.