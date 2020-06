Piano Colao, ANIP-Confindustria: La Fase 3 snobba i Servizi

Agenpress. “Da quando si è insediata la task force Colao, abbiamo ribadito che l’assenza di un rappresentante delleaziende dei Servizi e della sanificazione avrebbe pesato nella programmazione della fase post-lockdown.

Proprio per questo, il pur articolato piano Colao, dimostra una incredibile debolezza per quanto attiene il tema della sanificazione, che – sottolineiamo ancora una volta – è la colonna portante della ripartenza del Paese, ilpresupposto per mettere in condizione aziende, lavoratori e cittadini di tornare alla vita normale in massima tranquillità e sicurezza. Restiamo a disposizione del Governo e di tutte le istituzioni per dare il nostro contributo nella ripartenza del Paese, convinti della necessità di un piano strutturale per la sanificazione.

Il comparto dei Servizi è pronto per garantire, con il proprio know how e la propria esperienza, le migliori soluzioni per proteggere i cittadini, garantire livelli occupazionali, prendersi cura dell’Italia”.

Lo dichiara in una nota Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP-Confindustria, l’associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria.