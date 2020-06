Piano Colao: Carfagna, Conte lo nasconde perchè indigesto a M5S

Agenpress. “E’ facile capire perché il premier Conte tenda a nascondere il piano Colao: diversi punti in esso contenuti piacciono più all’opposizione che alla maggioranza. Tra le proposte avanzate dalla task force infatti ce ne sono alcune totalmente indigeribili per il M5S.

Nel dossier c’è scritto nero su bianco che bisogna superare il decreto dignità voluto da Di Maio permettendo il rinnovo dei contratti a tempo determinato, favorire e incentivare l’emersione dei lavoratori in nero in alcuni settori, per non parlare della revisione totale del codice degli appalti rivolto a una maggiore semplificazione e velocizzazione degli investimenti.

Misure pragmatiche e incisive che il centrodestra propone da tempo e che anche gli esperti oggi ritengono fondamentali. Un governo davvero preoccupato per la ripresa del Paese ha il dovere di valutarle seriamente e non gettarle nel cestino per puro pregiudizio e propaganda di partito. Ma per farlo, i Cinquestelle dovrebbero abiurare la loro nefasta e dannosa ideologia”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.